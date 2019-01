BUGÜN NELER OLDU

Arzum Onan, önceki gün oğlu Can Aslantuğ ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Oğlu Can ile birlikte alışveriş turuna çıkan ve uzun süre mağazaları ve reyonları gezen anneoğul, alışverişe ara vererek soluğu Cold Stone Creamery adlı dondurmacıda aldı. Çıkışta objektiflere poz veren Onan, 'Kadın' adlı sergisinin Ankara'da Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde olacağını söyledi. Onan ile oğlu Can, daha sonra dondurma ve kahve eşliğinde alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.