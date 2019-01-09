Eyvah ortalık karışacak

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün Etiler'de bulunan bir bankadan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bacağı bandajlı fotoğrafını Instagram'da paylayan Şener, başına gelen kazayı şöyle anlattı: "Kolum çarptı, sıcak çorba bacağıma döküldü. İkinci derece yanıktı. İnşallah izi kalmaz. Yanımda oğlum vardı, Allah'tan ona bir şey olmadı." Kürklü montla görüntülenen Şener'e modacı Gülşah Saraçoğlu'nun "Ben gerçek kürk giyerim" sözleri hatırlatıldı. Şener, "Bana başkalarıyla ilgili bir şey sormayın. Kürk giymiyorum ama konulmuşsa bilemiyorum. Sevmiyorum kürkü. Alaturka geliyor" diye konuştu.