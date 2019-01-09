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: "Adalet tecelli edecek"

Eski dizi arkadaşı 'a açtığı hakaret davasının duruşmasına katılan , şikayetçi olduğunu belirterek "Söylediği her şey iftira. Geç de olsa adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." dedi.

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 12:38
Hakan Meriçliler: Adalet tecelli edecek

Oyuncu Hakan Meriçliler, 2016 yılında "Hayat Sevince Güzel" dizisinden rol arkadaşı Ali Erkazan hakkında, katıldığı bir televizyon programında kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada Erkazan'ın Hakan Meriçliler için "..hasta biraz, rahatsız yani, taciz ettiği insanlar var, neden gitmediğini söyleyeyim altına işedi, utancından mı artık neyse, bu adam yalancı, ahlaki değerlerini yitirmiş, eli ayağı gözü her şeyi oynuyor adamın, komple ruh hastası diyorum.." şeklinde sözler söylediği tespit edildi. Bunun üzerine oyuncu hakkında zincirleme olarak alenen hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen oyuncu Hakan Meriçliler avukatı Okay Saday'la katıldı. Sanık Ali Erkazan duruşmaya gelmedi. Oyuncu Meriçliler ifadesinde, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Meriçliler'in avukatı Okay Saday sanığın birden çok televizyon canlı yayınında müvekkiline yönelik alenen hakaret ve tehdit suçlarını işlediğini ve bu nedenle de cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Hakan Meriçliler şunları konuştu: "Sanık, otel müdürünü yumrukluyor, otelden atılıyor ve jandarma tarafından kelepçeyle götürülüyor. Bunu kapatmak için de şimdi benimle uğraşıyor. Ben gördüğünüz gibi peşindeyim. Bekliyorum. Söylediği her şey de iftira. Geç de olsa adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

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Hakan Meriçliler: "Adalet tecelli edecek"
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