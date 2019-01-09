Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 9 Ocak Çarşamba yayınlandı

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 9 Ocak Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 9 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Astrogündem; Tarih tekerrür ediyor. Uranüs-Ay Düğümü 90'lığı dış politikada tamamlanmamış bazı dosyaları gündeme taşıyabilir. ABD ve Türkiye'nin söylemleri birbirine ters düşerken, dünya basını ise yine bir suikast veya benzeri bir olayı konuşabilir.

KOÇ: Eğitim sektöründe çalışıyorsan veya devam etmekte olan bir eğitimin varsa, senin için önemli bir gün. Amaçların konusunda önüne fırsatlar çıkabilir. Gezegenlerin seyri çalıştığın alanda önüne engeller çıkabileceğini işaret ediyor. Aslında bunları tecrübeye döndürerek, işin içinden kazançlı bir şekilde çıkmak senin elinde.

BOĞA: Kendini bugün hiç olmadığın kadar sakin hissedeceksin. Hemcinslerinle yıldızının barışmadığı bir sabah geçirecek olsan da sonrasında hayatına renk geldiğini hissedeceksin. Kıpır kıpır olduğun bir gün seni bekliyor. Seni tutabilene aşk olsun demek istiyorum… Bugünün gezegen hareketleri kariyerinle ilgili cesur atılımlar yapabileceğini gösteriyor.