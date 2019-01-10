Atv’ye beş dalda ödül

BUGÜN NELER OLDU

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği 9. Yılın En İyileri Ödül Töreni, Double Tree by Hilton İstanbul'da gerçekleşti. Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ile Engelsiz Sigorta yararına düzenlenen geceye, atv beş ödülle damgasını vurdu. Gecede; En İyi Erkek Haber Spikeri dalında Cem Öğretir, En İyi Kadın Kuşağı Programı dalında Esra Erol ödül aldı. En İyi TV Dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' seçilirken, dizide rol alan Ulaş Tuna Astepe En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, İrem Helcavıoğlu ise En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü aldı. Gecede düzenlenen açık artırmada, Demet Akalın ve Ferman Toprak'ın yaptığı yardımlarla birlikte 33 bin TL toplandı.