Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan dudak uçuklatan itiraf: 9 çocuğumun aylık masrafı...
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, 9 çocuğunun aylık masrafını ilk kez açıkladı. Yıldızhan "9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde, 9 çocuğumun da aylık maaşı var, ceza da kesip ödül de arttırıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:20Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 15:23
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.