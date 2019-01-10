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Ünlü şarkıcı 'dan dudak uçuklatan itiraf: 9 çocuğumun aylık masrafı...

Ünlü şarkıcı , 9 çocuğunun aylık masrafını ilk kez açıkladı. Yıldızhan "9 tane çocuğum var. 7 erkek, 2 kız. Çocuklarıma eğitimin önemini her seferinde söylüyorum. Hepsi okuyor. Aylık masrafları 100 bin TL'nin üzerinde, 9 çocuğumun da aylık maaşı var, ceza da kesip ödül de arttırıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 15:23
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan dudak uçuklatan itiraf: 9 çocuğumun aylık masrafı...

Ünlü türkücü katıldığı magazin programında 9 çocuğuna evde ödül ve ceza sistemini uyguladığını ve aylık masraflarının 100 bin TL'yi geçtiğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan dudak uçuklatan itiraf: 9 çocuğumun aylık masrafı...
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