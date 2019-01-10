Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 10 Ocak Perşembe 2019

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 10 Ocak Perşembe burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 10 OCAK 2019 PERŞEMBE

Astrogündem; Jüpiter-Uranüs ilişkisi doğal afetlere vurgu yaparken, dünyanın farklı ülkelerinde okyanuslar ve toprak kaymaları gündeme gelebilir. Aynı zamanda teknolojik aksiliklerin de altını çizen gezegen açıları, sosyal medyanın kurbanı olan ünlü isimleri konuşabileceğimizin altını çiziyor.

KOÇ: Zarar gördüğünü düşündüğün bazı konularda toparlayıcı olmak istiyorsun. Bana kimseden fayda yok kafası, yine bazı işleri kendi başına halletmeni sağlıyor. Rekabete dayalı bir ortamda çalışıyorsan, fikirlerini ve projelerini kimseye duyurmak istemeyeceksin. Tutkularını ve cesaretini tetikleyecek karşılaşmalar oluşabilir. Heyecandan duygularını belli etmen an meselesi!

BOĞA: Eğlenceli tavrınla etrafındakilerin dikkatini çekebileceğin bir gün. Mesafeli ve dingin duruşunla ön plana çıkmaktan ziyade esprili ve sosyal taraflarınla kalabalıklara karışabilirsin. Kariyer hayatın ve maddi konulara ilişkin sorun çözmek ve planlarını hayata geçirmek adına ideal bir gün. Etrafında savunmasını üstleneceğin insanlar olabilir.

İKİZLER: İş konusunda daha mükemmeliyetçi ve kendi fikirlerine sarıldığın bir gün seni bekliyor. Bugün eleştirilere tahammülün sıfır! Ay'ın konumu bulunduğun ortamlarda öncü olacağını işaret ediyor. Geçmişe yönelik herhangi bir konu gün içerisinde çözüme kavuşabilir. Çok yakın bir arkadaşınla münakaşa yaşayabilirsin, dikkat!

YENGEÇ: Hayatının farklı alanlarına ait ilişkiler senin yapıcılığına ihtiyaç duyarken, bence sorunları halının altına süpürmekten bu süreçte vazgeçmelisin. Bugün güvendiğin insanlara dair kafanda soru işaretleri oluşabilir. Onları duygusaldan ziyade daha rasyonel bir algıyla yeniden değerlendirmek isteyebilirsin.

ASLAN: Aklının ve duygularının karışık olduğu hassas günlerden geçerken birilerinin hayatına müdahale edip, kararlarına yönelik yorum yapması canını sıkıyor olabilir, haklısın. Aklını dağıtmak adına bir konuya çok fazla enerjini harcayabilirsin. Bugün Ay'ın konumu da bu anlamda seni destekleyecek.

BAŞAK: Güne isteksiz bir başlangıç yapabilirsin. Ama günün içerisine karıştıkça, isteksizliğini üstünden atabilir işlerine güçlü bir şekilde konsantre olabilirsin. Ay'ın konumu her ne kadar seni duygularında iniş çıkışa sürüklese de dengeli ve dingin duruşundan ödün vermeyeceksin. İş hayatında kendine, başarmak adına yeni hedefler belirleyebilirsin.

TERAZİ: Bugün sahiplenici ve duygusal bir ruh halinde olabilirsin. Sevgilinle ilgili aklındaki soru işaretleri kafanı kurcalarken onu hiç olmadık yere kırabilirsin. Sana tavsiyem gerginliğini başkalarına yansıtmamaya özen göstermen yönünde. Çünkü annenle yapacağın konuşmalar bile aniden tartışmaya dönüşebilir.

AKREP: Arkadaşların veya içinde bulunduğun herhangi bir grupla ilişkilerinin ön plana çıktığı bir gün. Ay'ın konumu organize etme yeteneğini ön plana çıkarıyor. Grup içerisindeki insanlara önderlik edebilirsin. Aynı zamanda detaycı da olacağın bugün birlikte olduğun kişinin ya da eşinin davranışlarına takılıp kalabilirsin.

YAY: Geçmiş, şimdi ile telafi edilebilir mi? Geçmişe yönelik yarım kalan meseleleri ya da yaşadığın pişmanlıkları onarabilmek adına karşına fırsatlar çıkabilir. Ay'ın konumu olayları objektif değerlendirebilen tarafını ön plana çıkarıyor, pişmanlıklarından mantığın sayesinde kurtulmanı sağlıyor. Sevgilisi olan bir Yay burcuysan, sevgilinle iletişim problemleri yaşayabilirsin.

OĞLAK: Güçlü insanlar ile konuşmaların iş eğilimli olacak. Rakiplerin hırslı ve rekabetli tarafını kamçılayabilir. Çalışma hayatında fark edeceğin bazı detaylar seni bir adım öteye taşıyabilir. Bazı gizli saklı konular bugün ortaya çıkacak. Gün içinde ufak tefek aksiliklere dikkat etmelisin. Kolay kolay ikna olmadığın gibi böyle davranmanın haklı sebepleri olduğunu da herkese göstereceksin.

KOVA: Bugün de Ay'ın konumu seni destekliyor. Ortaya enteresan fikirler koyabilirsin. Motive olmakta hiç zorlanmayacağın ama bir o kadar yoğunluğuyla kafanı kaldırmaya vakit bulamayacağın bir gün olabilir. Etrafındaki kalabalığın bir parçası olmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Çalışma ortamında rekabet halinde olduğun insanların seni tartışmaya çekmelerine izin vermemelisin!

BALIK: Belki biraz geç olabilir ama savaşçı ruhuna uygun bir gündesin. İş hayatında özel gelişmeler olabilir. Vize, kredi, ödenek gibi konularda işleyişler hız alabilir. Ay'ın pratik ve her şeyi netliğe kavuşturma tarafı bugün seni de etkisi altına alıyor. Etrafındakiler manipüle etme isteğine engel olmalısın.

Gezegenlerin seyri bize güç veriyor.

Dertleriniz hayatınızın tümünü oluşturmuyor, bir şekilde yanımızdan veya kalbimizin tam ortasından geçiyor. Her gün Ay'ı ve Güneş'i Venüs'ün peşinde koştururken düşündüren bir transit ya da gök olayı var mı diyecek olursanız; Mars'ın 1 0cak 2019'daki geçişi beni düşündüren bir transit diyebilirim. Neyi düşündürüyor derseniz; Mars'ın ne kadar eli maşalı olduğunu size anlatmıştım. Kendini rahat hissettiği ateş burcunda yolculuğuna devam ederken yangınları, siber saldırıları en önemlisi de liderlerin düelloya tutuşacağını işaret ediyor. Bir de yetmezmiş gibi şubat ayında da Mars-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Bu da düşündürücü bir kavuşum çünkü iki savaş gezegenin ateş burcunda son kez kavuşması birçok iş birliğini bozabilir. Sözün özü hayatlarımızda, gönüllerimizde, dilimizde en önemlisi ise çevremizde patlamalara sebep olmasın telaşına düştüm. O yüzendir ki bugünden sonra bir anne edasıyla ya da terapist gibi sizinle daha derin yazılar yazmaya çalışacağım. Ben ne kadar Mars'ın Uranüs'le geçmişteki kavuşumlarına bakıp size sunsam da bunun son buluşmaları olacağı için bir şeyleri gözden kesin kaçıracağım. Ama bu iki gezegenin yan yana geçmesi şok edici olayları getirebilir Çünkü bu iki gezegen bir daha en yakın 77 yıl sonra Koç'ta buluşacaklar. İşin özü emniyet kemerinizden evinizdeki elektrik eşyalarınıza kadar daha dikkatli hareket edin. Biraz sakinleşmek, kalbi dinlemek, kaygıyı iki dirhem azaltmak gerek bu süreçte. Coşku veren, azim veren, susturmayan, süper güçleri olan günlerden geçiyoruz.

Risk almaktan korkmuyoruz.

Eğer içinizde garip korkular, kuruntular varsa merak etmeyin. 2019'a büyük güçle, büyük bir enerjiyle, en önemlisi de Mars'ın kendisini en güçlü hissettiği alanda girdik. Aşka, paraya, taht, düzen ve güç kavgasına hile kattırmayacak mücadele gezegeni Mars! Yeni yıl hediyesi gibi gökyüzü herkesi kendi yönettiği burçtan baktırırken öğrenmeyi sevenlere yeni adımlar attıracak. Bir bakmışsınız ki uzun zamandır ertelediğiniz iş, yüksek lisans ya da doktoranız Mars'ın ateş halinden aldığınız destekle bir çırpıda yoluna girmiş. Tabi bu Mars ise öfke ve ani çıkışlar da ondan sorulur demektir. 14 Şubat'a kadar devam edecek olan bu seyir geç mesajını da çok net bir şekilde veriyor ki zaten hissetmişsinizdir. İki tutulma arasından geçerken kalbimiz elimizde ne yapacağımızı bilmez bir şekilde dolaşmak yok. Aksine güçleniyoruz, yenileniyoruz ancak abartabiliriz de. O yüzden kontrolü elden bırakmayın. Aldatanı, atıp tutanı iş bilmeyeni yıkan günlerde size tavsiyem kontrolü elden bırakmayın.