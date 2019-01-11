‘2019’dan beklentim önce boşanma sonra aşk!’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da görüntülenen Demet Şener, İbrahim Kutluay ile sancılı geçen boşanma süreçleri hakkında, "İnşallah bir an önce gerçekleşir. Ben de çok sıkıldım. Bu sürecin bitmesini sabırla bekliyorum" diye konuştu. Şener, '2019'dan en büyük beklentiniz boşanmak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Tabii ki yüzde 100 boşanmak olur. Üzerimde büyük bir yük var. Boşansam aşk da dileyeceğim, her şeyi de dileyebilirim ama önce boşanmam lazım." Aşka kapılarının açık olduğunu söyleyen Şener, "Aşk dünyanın en güzel şeyi" dedi.