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Sahte genetik uzmanı Fulden Uras’ı dolandırmak istedi

Şarkıcı Fulden Uras, sosyal medyadan kendisine ulaşan Derneği’nin yardım çağrısını kabul etti. Ancak Uras, derneğin sahte olduğunu anlayınca davacı oldu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Sahte genetik uzmanı Fulden Uras’ı dolandırmak istedi
Fulden Uras'a, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Mesajda, isminin gizli kalmasını talep eden ve kendisini mikrogenetik uzmanı olarak tanıtan bir kadın, Kelebek hastalığının tedavisini bulduğunu, bunun için de bağış topladığını belirtti ve hastalığın tedavisinin bulunduğuna dair haber linklerini Uras'la paylaştı. Uras, kadına yardım etmeyi kabul etti.

BAKANLIK ONAYI YOK
Ancak ünlü şarkıcı, kadının kendisine bahsettiği derneğin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmadığını fark etti. Kimliği gizli kadının, 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli sahte dernek adına para ve değerli eşya topladığını tespit eden şarkıcı, savcılığa başvurdu.


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
FULDEN Uras, şikayet dilekçesinde, kimliği belirsiz kadının Kelebek hastası olan kişiler ile yakınlarını hedef alarak yeni tedavi yöntemleri bulunduğundan bahsettiğini, izinsiz bağış toplayarak onları dolandırdığını söyledi. Ünlü şarkıcının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
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Sahte genetik uzmanı Fulden Uras’ı dolandırmak istedi
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