Şerefiye Sarnıcı’nda klasik müzik konserleri

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından Oda Müziği ve Resital Serisi ile Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi düzenleniyor. Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek konserler serisinde bugün; İstanbul'un Müziği konseriyle Etnomüzikolog, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir, 16. ve 19. yüzyıl İstanbul Saray ve Çevresi Müzikleri'ni icra edecek. 19 Ocak'ta ise Baroktan Klasik'e Yolculuk konseriyle sahneye, Aslıhan And ve Tolga Kulak çıkacak. 26 Ocak'ta ise Sûfi Müzik Konseri düzenlenecek.