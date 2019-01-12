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’nda klasik müzik konserleri

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Şerefiye Sarnıcı’nda klasik müzik konserleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından Oda Müziği ve Resital Serisi ile Erken Dönem ve Barok Konserleri Serisi düzenleniyor. Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek konserler serisinde bugün; İstanbul'un Müziği konseriyle Etnomüzikolog, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir, 16. ve 19. yüzyıl İstanbul Saray ve Çevresi Müzikleri'ni icra edecek. 19 Ocak'ta ise Baroktan Klasik'e Yolculuk konseriyle sahneye, Aslıhan And ve Tolga Kulak çıkacak. 26 Ocak'ta ise Sûfi Müzik Konseri düzenlenecek.
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