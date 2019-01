Zeki Müren’i örnek alsınlar

BUGÜN NELER OLDU

Soner Sarıkabadayı ve Mabel Matiz, son zamanların en çok dinlenen iki ismi. Fakat onların şarkıcı-yorumcu kimliklerine bir eleştirim olacak benim. Her ikisinin de şarkılarının sözleri, müzikleri çok güzel olsa da; yorumları hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şarkılarını aynı tonda seslendiren, yorumunda hiçbir duyguya yer vermeyen Sarıkabadayı'nın her şarkısı sanki aynı gibi geliyor kulağa. Bu kadar da aynı tonda ve aynı duygu da şarkı söylenmez ki; inişi, çıkışı olur şarkının. Sarıkabadayı gibi Matiz de her şarkısını yayarak okuyor, bazen ne söylediği bile anlaşılmıyor şarkılarında. Her iki sanatçıya da önerim; Zeki Müren'i sıkça dinlesinler. 50'li yılların teknolojisinden kaynaklanan radyolardaki cızıltılardan dolayı şarkı sözlerinin anlaşılmamasından yakınan Müren, kendine söz verir: 'Bir gün şarkıcı olursam tam Türkçe ve doğru baskılarla şarkılarımı okuyacağım.' Bu iki sanatçımız tabii ki sanat müziği okumuyor ancak şarkılarını tane tane ve duygu yoğunluklarıyla söylese çok daha iyi olur. Sarıkabadayı'nın Kasım ayında çıkardığı 'Tarifi Zor' adlı son şarkısının 11 milyon 78 bin, Mabel Matiz'in son albümü 'Maya'da bulunan 'A Canım'ın 21 milyon 226 bin kez dinlendiğini göz önüne alırsak, şarkılarını bir de Zeki Müren gibi yorumlasalar, daha da geniş hayran kitlesine sahip olmazlar mı?Ceza ve Sagopa Kajmer; Türk R&B müzikte kendini ispatlamış isimler... Şu aralar dizi filmlerden sinema filmlerine kadar R&B şarkıları yeniden yükselişte... Son olarak Sibel Can yeni albümünde 'Diken mi Gül mü? isimli R&B şarkısında Eypio ile buluşmuştu. Can gibi Mustafa Sandal da Eypio ile 'Reset' adlı şarkıyı seslendirmişti. Yani ünlü isimler de R&B'nin yükselişini yakından takip ediyor. Çeşitli müzik kanallarında çekilen klipleri ise tıklanma rekoru kırıyor. R&B sanatçıları, YouTube'da listelerin ilk üç sırasına oturarak krallıklarını ispatlamış durumda. Gazapizm ve Cem Adrian'ın 'Çukurda' isimli şarkıları, YouTube'da 67 milyon 222 bin kez tıklanarak zirveye oturmuş durumda. İkinci sırada 'Gömün Beni Çukura' adlı şarkısı 55 milyon 776 bin kez dinlenen Eypio var. Üçüncü sırada ise 166 milyon 826 bin kez tıklanan 'Yanıyoruz' şarkısıyla Burak King yer alıyor.Proje albümlerin kralı Poll Production'ın patronu Polat Yağcı, Ahmet Selçuk İlkan'ın ikinci albümü ile tam 12'den vuracak. 40 yıllık kariyerinde bin esere imza atan İlkan; 70, 80, 90 ve 2000'li yıllarda Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur, Coşkun Sabah, Emel Sayın gibi birçok ismin seslendirdiği eserleriyle milyonların gönül telini titretmişti. 'Unutulmayan Şarkılar Volüme 1' adlı albümünden sonra serinin ikincisi geçtiğimiz ay Poll Production etiketiyle çıktı. 40 yıllık kariyerinde neredeyse her 15 günde bir eser yazan İlkan'ın albümünde; Emel Sayın, Merve Özbey, Demet Akalın, Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu, Zara, Rubato- Ziynet Sali, Haktan gibi isimler yer alıyor. Albümde en dikkat çeken isimler arasında Merve Özbey'in seslendirdiği 'Hani Bizim Sevdamız', Demet Akalın'ın seslendirdiği 'Hatıram Olsun', Ziynet Sali ve Rubato'nun seslendirdikleri 'Bir Gönül Sayfası' adlı şarkılar ön plana çıkıyor. Bu arada Yağcı'nın, yeni bir konser alanı kazandırmasını da es geçemeyeceğim. Yağcı, Halkın Yıldızları etkinliği kapsamında, ünlü sanatçıları halkla Haliç Kongre Merkezi'ndeki halk konserlerinde buluşturacak.