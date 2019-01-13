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'dan açıklama! Hastalığının nüksettiği iddia edilmişti…

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu ’ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Arda Kural, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafemizdeyiz. Her şey yolunda, asılsız haberler... Keyifler güzel, bekleriz..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:39
Arda Kural'dan açıklama! Hastalığının nüksettiği iddia edilmişti…

Hastalığı yeniden nüksettiği iddia edilen , sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kural, "Her şey yolunda, keyifler güzel" açıklamasını yaptı.

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Arda Kural'dan açıklama! Hastalığının nüksettiği iddia edilmişti…
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