Arda Kural'dan açıklama! Hastalığının nüksettiği iddia edilmişti…
2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural’ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti. Arda Kural, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafemizdeyiz. Her şey yolunda, asılsız haberler... Keyifler güzel, bekleriz..." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:34Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:39
Hastalığı yeniden nüksettiği iddia edilen Arda Kural, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kural, "Her şey yolunda, keyifler güzel" açıklamasını yaptı.