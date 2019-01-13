BUGÜN NELER OLDU

Berkay, önceki akşam Mecidiyeköy'deki Aila'da arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Ünlü şarkıcı, "Yeni şarkım 18 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Şarkının yazarı ise geçtiğimiz hafta Hollanda'da Burcu Kıratlı ile evlenen aşk adamı Sinan Akçıl'dır. İkisi de benim için çok değerlidir. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" diyerek yakın dostlarına iyi dileklerde bulundu. Yeni doğacak bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenen Berkay, "Kız-erkek fark etmez, bizim en büyük isteğimiz sağlıklı olması" diyerek duygularını dile getirdi.