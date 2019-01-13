Böbrek hastaları yararına yeni yıl daveti

BUGÜN NELER OLDU

Türk Böbrek Vakfı Sosyal Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Seval Ermiş'in vakıf yararına, Brasseria Noir'da düzenlediği yeni yıl daveti ünlü isimleri bir araya getirdi. Organize ettiği davet öncesi rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Seval Ermiş'e davetliler FaceTime ile bağlandı. Davette, vakfa diyaliz cihazı bağışlayarak destek olan Nurhan Tarman ve Seyhan Sapmaz'a da teşekkür plaketi verildi. Çiğdem Kamer, Serap Sarı, Meltem Demir, Nur Yüceler, Zerrin Menteşoğlu, Balçiçek İlter, Gülperi Bayraktar, Nilgün Çolak ve Buket Bayman'ın da bulunduğu davetliler, gecede hazır bulundu.