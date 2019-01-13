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Roma’da bağlama rüzgarı!

Ünlü bağlama virtüözü ’un hazırladığı ‘Köprü ve Ötesi’ konserleri dün gece Roma’da devam etti.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 15:08
Roma’da bağlama rüzgarı!

Ünlü bağlama virtüözü Ahmet Koç'un hazırladığı 'Köprü ve Ötesi' konserleri dün gece Roma'da devam etti. Roma'nın tarihi Santa Cecillia binasında gerçekleşen konserde ünlü tenor Hakan Aysev'de sanatçıya sahnede eşlik etti.

Yaklaşık 500 yıllık tarihi binada gerçekleşen 900 kişinin izlediği konserde sanat, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler konseri izleyenler arasındaydı.

Ekip konser öncesi Roma'nın tarihi yerlerini de gezdi.

Gün içinde Kolezyum, Pantheon gibi tarihi mekanlar önünde poz veren Ahmet Koç, gece de İtalyan müzikseverlere unutulmaz bir bağlama dinletisi sundu.

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Roma’da bağlama rüzgarı!
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