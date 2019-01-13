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‘Turşumuzu kurmayacaklar’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta yemek yedi. Mekanda doğum günü kutlaması yapan Avşar, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Kuzenimin oğlu 2 yaşına bastı, onu kutladık" dedi. Avşar, "Çocuk dediğiniz zaman bende akan sular durur, çok seviyorum" diyerek, kızı Zehra'nın yeni imajına yorum yaptı: "Ben, marjinallik çok abartılmadan yapıldığı zaman hoşnut oluyorum, Zehra'ya da yeni imajı çok yakışıyor" dedi. Sosyal medyada cesur pozlar paylaşan Avşar, "Yorumlara bakmıyorum, ara ara kullanıyorum ve keyif alıyorum. Genç kızlara taş çıkartıyorum, ama turşumuz kurulmayacak" diyerek kahkaha attı.
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‘Turşumuzu kurmayacaklar’
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