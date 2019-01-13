Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 13 Ocak Pazar 2019

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 13 Ocak Pazar burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 13 OCAK 2019 PAZAR

Astrogündem; Deniz de sakindir ta ki hava bozana kadar! Merkür-Satürn kavuşumu büyük derdin başının da büyük olacağını bir kez daha gösterecek. Finans piyasasını yönlendiren büyük isimlerin, bu geceden itibaren yapacakları açıklamalar şaşırtacak. Dünya devi olarak bilenen ABD menşeli şirketlerde sıcak gelişmeler yaşanacak.

KOÇ: Kendine vakit ayıracağın, özel hayatında yapmak istediklerinle gerçekçi bir şekilde ilgileneceğin bir döneme giriyorsun. Kendini nasıl göstermek istediğinle ilgili, hobi araştırmalarına girerek veya gruplarla beraber faaliyetlere katılarak rahatlayabileceğin bir gün olacak. Çocuklarınla ilgili sorunlarda mantıklı yöntemler bulmaya çalışacaksın.

BOĞA: Evin ve ailene dair konularla, hayatında şimdiye kadar yaptıklarından aldığın verimi düşünmeye başlayacağın bir gündesin. Bugün senin için sevdiklerine zaman ayırmak için başlıyor. Bugün sevdiklerinin ya da kardeş gibi yakın gördüklerinin eğitim veya iş hayatlarıyla ilgili planlarında onlara yardımcı olabilirsin.