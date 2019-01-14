Serdar Ortaç'ın yanına gelen Chloe Loughnan boşanma iddialarını yalanladı

Haziran 2014'te şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen İrlandalı manken Chloe, boşanma dedikoduları hakkında konuştu. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan 5 ay önce mankenlik yapmak için Amerika-Miami'ye gitmişti. Ekimde geçirdiği kaza sonrası vücudunun sol tarafında birçok kırık meydana geldi, yüzü yaralandı. Serdar Ortaç'ın bu süre zarfında eşinin yanına gitmemesi 'Boşanıyorlar' dedikodularına neden oldu. Serdar Ortaç ''Ben ona 'gitme' demiştim, yani kızgınım. Ama boşanmıyoruz'' açıklamasını yaptı. Serdar Ortaç geçen cuma Türkiye’ye dönen eşi Chloe ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:29Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 16:31
Kardeşinin rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Serdar Ortaç, uzun süredir Amerika'da olan eşi Chloe Loughnan Ortaç'a kavuştu. Boşanma iddiaları hakkında konuşan Chloe, "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" dedi.