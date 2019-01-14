Haberler > Günaydın Haberleri > Serdar Ortaç'ın yanına gelen Chloe Loughnan boşanma iddialarını yalanladı

'ın yanına gelen boşanma iddialarını yalanladı

Haziran 2014'te şarkıcı ile evlenen İrlandalı manken Chloe, boşanma dedikoduları hakkında konuştu. Serdar Ortaç'ın eşi 5 ay önce mankenlik yapmak için Amerika-Miami'ye gitmişti. Ekimde geçirdiği kaza sonrası vücudunun sol tarafında birçok kırık meydana geldi, yüzü yaralandı. Serdar Ortaç'ın bu süre zarfında eşinin yanına gitmemesi 'Boşanıyorlar' dedikodularına neden oldu. Serdar Ortaç ''Ben ona 'gitme' demiştim, yani kızgınım. Ama boşanmıyoruz'' açıklamasını yaptı. Serdar Ortaç geçen cuma Türkiye’ye dönen eşi Chloe ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 16:31
Serdar Ortaç'ın yanına gelen Chloe Loughnan boşanma iddialarını yalanladı

Kardeşinin rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren , uzun süredir Amerika'da olan eşi Ortaç'a kavuştu. Boşanma iddiaları hakkında konuşan Chloe, "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Ortaç'ın yanına gelen Chloe Loughnan boşanma iddialarını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN