Serdar Ortaç'ın yanına gelen Chloe Loughnan boşanma iddialarını yalanladı

Kardeşinin rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Serdar Ortaç, uzun süredir Amerika'da olan eşi Chloe Loughnan Ortaç'a kavuştu. Boşanma iddiaları hakkında konuşan Chloe, "Hep ayrılık haberleri çıkıyor, boşanmıyoruz" dedi.