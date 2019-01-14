Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada! 14 Ocak Pazartesi günlük burç yorumu

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 14 Ocak Pazartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 14 OCAK 2019 PAZARTESİ

Astrogündem; Neptün- Jüpiter 90'lığı siyasi liderlerin görüşlerini açık açık dile getireceğini işaret ediyor. Özellikle son günlerde gündemde olan Avrupa ülkelerinin liderleri birbirlerini destekleyen açıklamalar yaparken, eleştirmekten de geri kalmayacaklar. Aynı zamanda bugün idealleri uğruna özel yaşamlarından feragat eden ünlü isimleri duyabiliriz.

KOÇ: Derin bir nefes al! Çünkü ocak ayının ilk günlerinden bu yana kariyer yaşamında sana zorluklar çıkaran gezegenlerin seyri değişiyor. Haftanın ilk günü itibariyle çalışma ortamında uzun soluklu, güncel düzenlemelere gidebilir tam anlamıyla liderlik misyonunu üstlenebilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, sürüncemede olan ödemelerini tahsil etmek, seni epey ferahlatacak.

BOĞA: Toplu para gelişleri, yaklaşık bir aydır geçirdiğin ufak çaplı mali krizi hafifletecek cinsten. Kariyerindeki durgunluğa anlam veremiyor olabilirsin ama bu durumun geçici olduğunu daha önce de söylemiştim. Güçlü olarak nitelediğin insanlarla aranın tekrar eskisi gibi sıkı fıkı olması, yeni iş kapılarını aralamanı sağlayabilir.