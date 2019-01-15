Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’nın giydiği gelinlikle ilgili eleştirilere yanıt verdi!

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’daki nikahta giydiği gelinlikle ilgili eleştirilere yanıt verdi: “Onunla gurur duyuyorum, başkasına laf düşmez.” Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün İstinye Park’taydı. Çift, “Burada düğün olacak mı?” sorusuna “Evet ama tarihini ve yerini söyleyemeyiz” diye yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:13Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:27
Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'daki nikahta giydiği gelinlikle ilgili eleştirilere yanıt verdi: "Onunla gurur duyuyorum, başkasına laf düşmez."