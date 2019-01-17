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’e başsağlığı dilediler

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Hande Erçel’e başsağlığı dilediler
TRT'NIN yeni polisiye dizisi 'Halka'nın oyuncuları Nazan Kesal, Serkan Çaloğlu, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı; ilk bölümü Swissotel The Bosphorus İstanbul'da hep birlikte izledi. Dizinin oyuncuları arasında bulunan, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Hande Erçel ise geceye katılmadı. Rol arkadaşları 'Sensiz eksiğiz' diyerek Erçel'e başsağlığı dileğinde bulundu. Dizide 'Hümeyra'yı canlandıran Nazan Kesal "TV'de belli bir kaliteyi tutturmak kolay değildir. Biz o kaliteyi zorluyoruz" dedi. Polis memuru rolündeki Hazal Subaşı ise "Senaryoyu sıkılmadan okudum. İzleyenlerin de sıkılmayacağını umuyorum" dedi.
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Hande Erçel’e başsağlığı dilediler
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