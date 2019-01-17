Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 17 Ocak Perşembe

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 17 Ocak Perşembe burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 17 OCAK 2019 PERŞEMBE

Astrogündem; Güneş, Ay düğümlerinin yakın markajından çıkarmıyor. Bu seyir Almanya ve Rusya liderleri arasındaki gerilime tanıklık edebileceğimizi işaret ediyor. Uluslararası siyaset bugünden itibaren daha da hareketlenebilir. Finans ve borsa hareketliliği ise tüm dünyanın gündemi olacak. Yüz yılın en uzun tutulması ateş burcunda gerçekleşmek için gün sayıyor.

KOÇ: Bugün çok ısrarcı olduğunu görebilirsin. Çevrendeki kimsenin düşüncelerini eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Uzun zamandır konuşmaktan kaçtığın bir konu bugün karşına gelebilir.

BOĞA: İşinle ilgili aksaklıklar, geç saatlere kadar mesaileri seni fazlasıyla yordu. Zoru başarmak için sınırlarını daha da zorlamaya devam ediyorsun. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, rekabetçi duygulardan sıyrılmak adına ortamlardan uzak durmak isteyebilirsin. İlişkinde kendine zaman ayırmak istemen sebebiyle biraz uzak kalmayı tercih edeceksin.