Esra Erol’dan canlı yayında öğrencilere karne sürprizi
Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay, 150. Kuruluş yıldönümü kapsamında başarılı sunucu Esra Erol işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle ‘Kolide Ne Var?’ adında Sosyal Sorumluluk projesi 19 Aralık 2018 tarihinde start aldı.
Giriş Tarihi: 18.1.2019 22:45Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 22:46
'Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var' sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün Esra Erol ekibi, Kızılay ile birlikte Erzurumdaydı.