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’dan canlı yayında öğrencilere karne sürprizi

Sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay, 150. Kuruluş yıldönümü kapsamında başarılı  sunucu işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle ‘Kolide Ne Var?’ adında Sosyal Sorumluluk projesi 19 Aralık 2018 tarihinde start aldı.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 22:46
Esra Erol’dan canlı yayında öğrencilere karne sürprizi

'Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var' sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün ekibi, Kızılay ile birlikte Erzurumdaydı.

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Esra Erol’dan canlı yayında öğrencilere karne sürprizi
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