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'ın konserinde sürpriz evlilik teklifi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden , Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti. Sevilen şarkıları ’Canıma da Değsin’ ve ’Türkan’ı dinleyicileriyle birlikte seslendiren Demet Akalın’ın sahnesinde bir de sürpriz yaşandı. Dinleyicilerinden bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 15:30
Demet Akalın'ın konserinde sürpriz evlilik teklifi

, Bursa'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Demet Akalın sahnedeyken bir de evlilik sürprizi yaşandı. Dinleyicilerinden biri sahneye çıkarak, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

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Demet Akalın'ın konserinde sürpriz evlilik teklifi
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