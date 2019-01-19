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yorumları yayınlandı! ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günlük

ile 19 Ocak Cumartesi için yorumları yayınlandı. olarak da tanınan Zeynep Turan, bugün konusunda yine önemli noktalara değindi. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? İşte, Zeynep Turan ile 19 Ocak Cumartesi 2019 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçları için günlük yorumlar.

Giriş Tarihi: 19.1.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 09:46
Günlük burç yorumları yayınlandı! Zeynep Turan ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günlük burç yorumu

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanıdığımız Zeynep Turan, bugünün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 19 Ocak Cumartesi burç yorumlarınızda ne var? Sizler için derledik.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 19 OCAK 2019 CUMARTESİ

Astrogündem; Güneş-Uranüs 90'lığı ifade ile otoriterin çatışmasını gündeme getirebilir. Avrupa sokaklarında yaşanan hareketliliğin benzerlerinin İran'da ve bazı Ortadoğu ülkelerde de olabileceğinin işaretini veren açıklamalara şahit olabiliriz. Son zamanlarda başlayan birçok dizi, bir anda durdurulup yayından kaldırılabilir.

KOÇ: Başkaları için üzüldüğün bir gün daha… Her ne olursa olsun özellikle kariyerin ve geçen ay bozulan ikili ilişkilerin açısından olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün seni bekliyor. Moral depolamaya hazır olmalısın! Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, bazı tanıtım ve reklam kampanyalarına katılabilirsin.

BOĞA: Bugün kafanın karışıklığını işine de yansıtabilirsin. Unutkanlığın ufak sorunlar yaşamana sebep olabilir. İşinin dikkat istemesinden dolayı kendine bir an evvel çeki düzen vermen gerektiğini görmelisin. Dışardan hiçbir şeyi takmıyor gibi görünsen de iç dünyanda bazen fırtınalar kopuyor. Kafa tutmak adına ilişkilerini bu kadar yıpratmak ne kadar doğru?

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Günlük burç yorumları yayınlandı! Zeynep Turan ile 19 Ocak 2019 Cumartesi günlük burç yorumu
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