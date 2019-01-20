Bu zamanda ‘Gülten’ gibi aşık yok

Her perşembe atv izleyicisini ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukuova' adlı dizide 'Gülten' karakterini canlandıran Selin Genç, GÜNAYDIN'a konuştu. Rolü gereği 'Yılmaz'a platonik olarak aşık olan Genç, oyunculuktaki ilk projesinin tutmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirtiyor.
- Dizinin Adana'daki çekimleri nasıl gidiyor?
Çok tempolu, çok heyecanlı. 'Bir Zamanlar Çukurova' benim ilk işim.
Bu işe bu kadar iyi kadroyla, yapım şirketiyle, yönetmenle başlamak büyük bir şans. Yeni bölümü biz de izleyiciler gibi merakla bekleyip izliyoruz, perşembeleri gelmek bilmiyor. İşimizi izlerken ne kadar şanslı olduğumu bir kere daha anlıyorum. OYUNCULUK HAYATIMIN MESLEĞİ
- İlk işiniz olduğunu söylediniz. Bugüne kadar neler yaptınız peki?
Ben endüstri mühendisliği okurken oyunculukla tanıştım. Ortaokulda tiyatroyla ilgili çalışmalarım olmuştu ama özel olarak ilgilenmiyordum. Aslında okul dönemlerimde çevremde o kadar çok oyunculukla ilgilenen arkadaşlarım vardı ki; bir şekilde dahil oluyordum. Üniversitenin son senesi Vahide (Perçin) Abla'yla tanıştık. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'ne gittim.
Orada oyunculuk üzerine eğitim aldım.
- Profesyonel olarak bu işe nasıl başladınız?
Bir gün şimdiki menajerimle tanıştım. Bana bu işi profesyonel yapmak isteyip istemediğimi sordu.
Endüstri mühendisliğini yapıp yapmama konusunda kararsızdım. Hayatımın mesleğini bulduğum için çok şanslıyım. Benim için heyecan duymak önemlidir; bu, hayatıma birisini alırken de, arkadaş seçerken de geçerli. İkizler burcuyum, çok çabuk sıkılan bir insanım, daldan dala bir halim vardır aslında ama oyunculuktan hiç sıkılmadım, beni öyle güzel besliyor ki...
- 'Bir Zamanlar Çukurova'nın bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?
Biz çok uzun zamandır bu projeye hazırlandık, çok titiz çalışıldı. Bekliyorduk çünkü çok emek verdik. Çok güzel bir proje. Bizim için de şanstı aslında. İlk projemin bu kadar tutması beni de çok mutlu ediyor.
- Dizide canlandırdığınız 'Gülten', platonik olarak 'Yılmaz'a aşık. Ne olacak hali?
Ben de bilmiyorum. (Gülüyor) - Siz gerçek hayatta kendinizi böyle platonik bir aşkın içinde bulabilir misiniz?
Koşullarla alakalı bence biraz da.
'Gülten' öksüz bir kız, abisinin ve yengesinin yanında yaşıyor. Pasif biri; kendini öne çıkarabilen, hakkını savunan biri değil. Haklı olduğu konularda bile çok fazla kendini savunamıyor, ezik bir tarafı var. 'Gülten' potansiyelinin farkında olmayan bir kız, aşkı ilk defa 'Yılmaz'la yaşamış.
İlk zamanlar hislerinden emin olamıyor çünkü aşkın ne olduğunu bilmiyor. Abisinin dışında gördüğü ve hayran olduğu tek adam 'Yılmaz'. 'Yılmaz'ın onu sevmediğini biliyor ama yine de duygularına engel olamıyor.
- Hayatta böyle tutkulu aşklar var mı?
Hayır, bence öyle aşklar yok. Aşkın değerini yitirdiğini düşünüyorum.
ADANA'DA HOLLYWOOD YILDIZI GİBİYİM
- 'Gülten'le ortak yönleriniz var mı?
Ben de bazen herhangi bir konu hakkında haklı olsam da 'Gülten' gibi kendimi suçlayabilirim.
- Bu camiaya girerken korkularınız oldu mu?
Oldu tabii ki; ben sete ilk gittiğimde oyunculara bile çekingen yaklaşıyordum. Sonra bu işin böyle yürümeyeceğini fark edince ısınma turlarına başladım.
Mesela Vahide Hoca önceden ders aldığım biriydi, şimdi partnerim olarak gördüğümde çok zorlandım ama zamanla alışıyorsun bu duruma.
- Şöhret nasıl bir duygu?
Çok anlayamadım, çünkü daha çiftlik dışına çıkamadım.
Ama Adana'da bir Hollywood yıldızı kadar çok ilgi görüyorum. Özellikle yaşı büyük izleyiciler 'Gülten'in aşkını çok sahipleniyor. ÇALI SÜPÜRGESINI İLK KEZ SETTE ELIME ALDIM
- 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığınız 'Gülten' için ne diyeceksiniz?
'Gülten' artık
benim çocuğum gibi
oldu. Onun için üzülüyorum,
endişeleniyorum;
geleceği
hakkında sürekli
beyin fırtınası içindeyim.
Kendi hayatımı
askıya aldım.
Büyülü bir dünyanın
içindeyim, konaktan
içeri girdiğimde
bir masala hizmet
ediyormuşum gibi
hissediyorum.
Dönem işi çekmemiz,
'Gülten'in köylü
kızı olması,
şiveli konuşması
da bana çok değişik
kapılar açtı.
Mesela çalı süpürgesini
ilk kez 'Gülten'i
canlandırırken
tuttum. Ayrıca ben
gerçek hayatta
hiç aşık olmadım.
'Gülten'in platonik
olarak aşık olması,
zaman zaman çok
sinirlerimi bozuyor.
Hayatımda ilk defa
çok zevk alarak
yapıyorum bu işi,
sıkılmadan ilerliyorum.
Mesleğimi
buldum ve bu işe
uzun süre devam
etmek istiyorum.
Ölüm döşeğindeyken
bile oynayabilirim,
o kadar
seviyorum. Onun
dışında okulumu
da bitirdiğimi söylemek
isterim ama
endüstri mühendisliğine
devam etmek
istemiyorum. Oyunculuk
her bakımdan
beni doyuruyor,
bana yetiyor.
Karaktere hizmet eden bir oyuncuyum
- Kariyerinizin ilerleyen günlerinde size çok sıra dışı bir rol gelirse kabul eder misiniz?
Aslında bu tamamen işe güvenmekle
alakalı 'Yapmam' demem,
bu kendini sınırlandırmaktır bence.
Ben karaktere hizmet eden biriyim,
istenen şey o sahnenin can damarıysa
yaparım, bu konuda herhangi bir
sınırım yok benim. HAYALİM VOLKAN KAYAĞI YAPMAK
- Dizi çekimlerinin dışında neler yapıyorsunuz?
Ben aslında ekstrem sporlarla uğraşıyorum. Doğal yaşamı çok seviyorum. Hayalim volkan kayağı yapmak. Yani 'Gülten'den tamamen farklı bir kafam var.