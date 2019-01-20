Bu zamanda ‘Gülten’ gibi aşık yok

BUGÜN NELER OLDU

Her perşembe atv izleyicisini ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukuova' adlı dizide 'Gülten' karakterini canlandıran Selin Genç, GÜNAYDIN'a konuştu. Rolü gereği 'Yılmaz'a platonik olarak aşık olan Genç, oyunculuktaki ilk projesinin tutmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirtiyor.Çok tempolu, çok heyecanlı. 'Bir Zamanlar Çukurova' benim ilk işim.Bu işe bu kadar iyi kadroyla, yapım şirketiyle, yönetmenle başlamak büyük bir şans. Yeni bölümü biz de izleyiciler gibi merakla bekleyip izliyoruz, perşembeleri gelmek bilmiyor. İşimizi izlerken ne kadar şanslı olduğumu bir kere daha anlıyorum.Ben endüstri mühendisliği okurken oyunculukla tanıştım. Ortaokulda tiyatroyla ilgili çalışmalarım olmuştu ama özel olarak ilgilenmiyordum. Aslında okul dönemlerimde çevremde o kadar çok oyunculukla ilgilenen arkadaşlarım vardı ki; bir şekilde dahil oluyordum. Üniversitenin son senesi Vahide (Perçin) Abla'yla tanıştık. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'ne gittim.Orada oyunculuk üzerine eğitim aldım.Bir gün şimdiki menajerimle tanıştım. Bana bu işi profesyonel yapmak isteyip istemediğimi sordu.Endüstri mühendisliğini yapıp yapmama konusunda kararsızdım. Hayatımın mesleğini bulduğum için çok şanslıyım. Benim için heyecan duymak önemlidir; bu, hayatıma birisini alırken de, arkadaş seçerken de geçerli. İkizler burcuyum, çok çabuk sıkılan bir insanım, daldan dala bir halim vardır aslında ama oyunculuktan hiç sıkılmadım, beni öyle güzel besliyor ki...Biz çok uzun zamandır bu projeye hazırlandık, çok titiz çalışıldı. Bekliyorduk çünkü çok emek verdik. Çok güzel bir proje. Bizim için de şanstı aslında. İlk projemin bu kadar tutması beni de çok mutlu ediyor.Ben de bilmiyorum. (Gülüyor) -Koşullarla alakalı bence biraz da.'Gülten' öksüz bir kız, abisinin ve yengesinin yanında yaşıyor. Pasif biri; kendini öne çıkarabilen, hakkını savunan biri değil. Haklı olduğu konularda bile çok fazla kendini savunamıyor, ezik bir tarafı var. 'Gülten' potansiyelinin farkında olmayan bir kız, aşkı ilk defa 'Yılmaz'la yaşamış.İlk zamanlar hislerinden emin olamıyor çünkü aşkın ne olduğunu bilmiyor. Abisinin dışında gördüğü ve hayran olduğu tek adam 'Yılmaz'. 'Yılmaz'ın onu sevmediğini biliyor ama yine de duygularına engel olamıyor.Hayır, bence öyle aşklar yok. Aşkın değerini yitirdiğini düşünüyorum.Ben de bazen herhangi bir konu hakkında haklı olsam da 'Gülten' gibi kendimi suçlayabilirim.Oldu tabii ki; ben sete ilk gittiğimde oyunculara bile çekingen yaklaşıyordum. Sonra bu işin böyle yürümeyeceğini fark edince ısınma turlarına başladım.Mesela Vahide Hoca önceden ders aldığım biriydi, şimdi partnerim olarak gördüğümde çok zorlandım ama zamanla alışıyorsun bu duruma.Çok anlayamadım, çünkü daha çiftlik dışına çıkamadım.Ama Adana'da bir Hollywood yıldızı kadar çok ilgi görüyorum. Özellikle yaşı büyük izleyiciler 'Gülten'in aşkını çok sahipleniyor.'Gülten' artıkbenim çocuğum gibioldu. Onun için üzülüyorum,endişeleniyorum;geleceğihakkında süreklibeyin fırtınası içindeyim.Kendi hayatımıaskıya aldım.Büyülü bir dünyanıniçindeyim, konaktaniçeri girdiğimdebir masala hizmetediyormuşum gibihissediyorum.Dönem işi çekmemiz,'Gülten'in köylükızı olması,şiveli konuşmasıda bana çok değişikkapılar açtı.Mesela çalı süpürgesiniilk kez 'Gülten'icanlandırırkentuttum. Ayrıca bengerçek hayattahiç aşık olmadım.'Gülten'in platonikolarak aşık olması,zaman zaman çoksinirlerimi bozuyor.Hayatımda ilk defaçok zevk alarakyapıyorum bu işi,sıkılmadan ilerliyorum.Mesleğimibuldum ve bu işeuzun süre devametmek istiyorum.Ölüm döşeğindeykenbile oynayabilirim,o kadarseviyorum. Onundışında okulumuda bitirdiğimi söylemekisterim amaendüstri mühendisliğinedevam etmekistemiyorum. Oyunculukher bakımdanbeni doyuruyor,bana yetiyor.Karaktere hizmet eden bir oyuncuyumAslında bu tamamen işe güvenmeklealakalı 'Yapmam' demem,bu kendini sınırlandırmaktır bence.Ben karaktere hizmet eden biriyim,istenen şey o sahnenin can damarıysayaparım, bu konuda herhangi birsınırım yok benim.Ben aslında ekstrem sporlarla uğraşıyorum. Doğal yaşamı çok seviyorum. Hayalim volkan kayağı yapmak. Yani 'Gülten'den tamamen farklı bir kafam var.