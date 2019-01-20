Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü

Ünlü oyuncu 'nın acı günü

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 14:57

- Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü
- Ünlü oyuncu Akusta annesini kaybetti

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta hayatını kaybetti. Akusta, annesinin acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü oyuncu Mesut Akusta, annesi Sare Akusta'yı kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu Akusta, "Canım annemiz Sare Akusta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun" paylaşımını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN