BUGÜN NELER OLDU

Önceki akşam W İstanbul'daki What She Said etkinliğinde; moda, müzik, tasarım, sanat ve teknoloji alanında ilham veren kadınlar konuşmacı olarak yer aldı. Çiçeği burnunda evliler Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı'nın yanı sıra Şeyda Coşkun, Ayşenur Aksoy, Evin Tümay, Serkan Dağlı ve Sılay Coşar gibi isimlerin katıldığı gecede, DJ Ezgi Taşçeviren ve Deniz Özdoğru, performans sergiledi.