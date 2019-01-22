Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: İki elim ölene kadar yakasında

Bülent Serttaş ile ağabeyi Yalçın Serttaş'ın arası açıldı. Sanatçının ağabeyi, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak kardeşine sitem etti.

Yalçın Serttaş, kardeşine şu sözlerle sitem etti:

"Ben servetimi, hayatımı, çoluğumun çocuğumun rızkını harcayarak onu bu işe başlattım, şöhret de yaptım yıldız da... 7-8 senedir beni bir telefonla bile aramadı. Ben üzüntüden hastalandım. 4,5 sene hastanede yattım. Kimse yaşadığıma bile inanmıyor. Bazı konular oldu, telefon açıyorum cevap vermiyor.

'48 KİLOYA DÜŞTÜM'

Bana '5 bin lira gönder' dedim 'Sen bana emir mi ediyorsun?' dedi. Ben de 'Sana emir ediyorum, göndereceksin!' dedim. Allah var gönderdi. Allah insanı kaldırır da yok da eder. Benim hastalığımda çok param gitti. Ben hastanede yatarken yanıma gelmedi, aramadı bile. Hastalıktan 110 kilodan 48 kiloya düştüm.

'38 SENEDE SADECE 100 BİN TL DESTEĞİ OLDU'

38 senede sadece 100 bin TL desteği oldu. Onun hayatında benim çok emeğim var. Ben bunun hayatını çok kurtardım. 'Ağabey şöhret olsam evin kralını alacağım, sana lokanta açacağım' derdi. Benim durumum çok iyiydi, şimdi de iyi benim bir şeye ihtiyacım yok ama ben inat üzerine istiyorum. Ben istemeden onun sen ağır hastalık geçirdin bir şeye ihtiyacın var mı diye sorması lazım.

'BU DÜNYADA VE ÖBÜR DÜNYADA İKİ ELİM YAKASINDA'

Çok kötü olduğum bir zamanda yanıma geldi, 'Seni Amerika'ya götüreceğim' dedi ama o da yalan. Beni arayıp sorsaydı aramız kötü olmazdı. Affetmek Allah'a mahsustur ama benim içim çok dolu. Çok kırgınım. Bu dünyada da öbür dünyada da iki elim yakasında olsun. Ben çocuklarımın gelecek rızkını ona yatırdım. Bir gün de bana yardımcı olmak için benimle konuşmadı.

'TELEFONLARIMA CEVAP BİLE VERMİYOR'

Biri bana 'Kardeşin seninle ilgileniyor mu?' dediğinde yalan söyleyerek evet ilgileniyor ama benim ihtiyacım yok diyordum. Yaptığım paylaşımlardan dolayı beni bir kere aramadı bile. Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. En son mahsustan 4 ay önce para istedim, o zaman konuştuk. En ağır hastalığımda 7 yıl beni aramadı. "