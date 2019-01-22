Karakomik filmlerin fragmanı yayınlandı! (2 Arada ve Kaçamak)

Karakomik filmlerin fragmanı nihayet yayınlandı! Cem Yılmaz hayranlarının merakla beklediği fragmanda 2 Arada ve Kaçamak olmak üzere 2 ayrı filmin tanıtımı yer alıyor. Aynı anda vizyona girecek olan filmer aynı anda, aynı seansta iki film olarak tek bilet ile izlenebilecek!

Karakomik filmlerin fragmanının ayınlanmasının ardından ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Önce 2 Arada, sonra Kaçamak Karakomik Filmlerde… Peki hayranlarının heyecanla beklediği Karakomik Filmler ne zaman vizyona giriyor? 2 Arada ve Kaçamak filmlerinin yayın tarihi ne zaman olacak? Karakomik filmer ile ilgili tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor. İşte Karakomik Filmler hakkında tüm ayrıntılar…

Karakomik Filmler'in 60 dakikalık ilk bölümü 2 Arada'da tüm hikaye arabalı bir vapurda geçiyor. Cem Yılmaz bu bölümde, Ayzek isimli bir çaycıyı oynarken ona Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya ve Cem Davran eşlik ediyor.

Serinin ikinci 60 dakikalık filmi Kaçamak'ta, kafadarın çıktıkları detoks tatilinde başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memilli ve Özkan Uğur başrolde bulunuyor.

Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak filminin fragmanı

"Karakomik Filmler"in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği "Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait.

KARAKOMİK FİLMER NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Karakomik Filmler ne zaman vizyona giriyor? Son dönemde yaşanan 'Mısır Krizi' sebebiyle bir türlü vizyona giremeyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Cem Yılmaz'ın yönetip oynadığı Karakomik filmlerin yayınlanan fragmanında yayın tarihi belirtilmiyor fakat yakında ifadesi geçiyor.