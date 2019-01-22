Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'e sol şerit davası!

Trafik kazasında yaşamını yitiren merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun yakın arkadaşı müzisyen Deha Bilimlier'e, 3 yıl önce karıştığı trafik kazasında 3 aylık bir bebeğin ölümünde, anne ve babasının da yaralanmasında yüzde 50 kusuru olduğu iddiasıyla dava açıldı. Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden hukuk süreci iddialara göre şöyle gelişti: 37 yaşındaki müzisyen Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da TEM otoyolunda Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun (52) kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.