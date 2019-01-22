Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'e sol şerit davası!

Ünlü şarkıcı 'e sol şerit davası!

Sollamak istediği aracın kaza yapmasına yol açıp bir bebeğin ölümüne, anne ve babasının ise yaralanmasına neden olduğu öne sürülen müzisyen hakkında 15 yıl hapis istendi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 10:45
Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'e sol şerit davası!

Trafik kazasında yaşamını yitiren merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun yakın arkadaşı müzisyen 'e, 3 yıl önce karıştığı trafik kazasında 3 aylık bir bebeğin ölümünde, anne ve babasının da yaralanmasında yüzde 50 kusuru olduğu iddiasıyla dava açıldı. Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden hukuk süreci iddialara göre şöyle gelişti: 37 yaşındaki müzisyen Deha Bilimlier, 1 Eylül 2016'da TEM otoyolunda Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halindeydi. Bilimlier, önünde giden Ali Aynıkoğlu'nun (52) kullandığı otomobili sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Aynıkoğlu'nun aracı kaza yaptı. Kazada, 3 yaşındaki kızı ölen Ali Aynıkoğlu ve eşi yaralandı. Kaza tutanağında Aynıkoğlu'nun kusurlu olduğu, Bilimlier'in ise kurallara uygun seyrettiği yazıldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldırdığı bilirkişi raporunda da aynı doğrultuda görüş belirtildi ve Bilimlier için takipsizlik kararı verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'e sol şerit davası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN