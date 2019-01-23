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Son dakika haberi: hayatını kaybetti!

Kağıthane Derindere Hastanesi'nde uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutulan ’dan acı haber geldi. Son dakika bilgilerine göre Türk sinemasının efsane ismi hayata gözlerini yumdu. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ayşen Gruda’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 15:22
Son dakika haberi: Ayşen Gruda hayatını kaybetti!

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu , uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Bugün gelen son dakika bilgilerine göre ünlü sanatçı hayata gözlerini yumdu. Gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın efsane ismi Ayşen Gruda'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

AYŞEN GRUDA HAKKINDA...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda'nın vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Şekerpare gibi pek çok filmde yer alan Ayşen Gruda, birbirinden renkli karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. İşte, Ayşen Gruda'nın başarılarla dolu hayatı ve onun hakkında bilmedikleriniz...

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Son dakika haberi: Ayşen Gruda hayatını kaybetti!
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