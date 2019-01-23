Şair Şükrü Erbaş’tan linç çetesine yanıt: Onlar adına utanç duyuyorum

Sol düşünceye sahip devrimci bir gelenekten gelen şair Şükrü Erbaş, geçtiğimiz pazartesi GÜNAYDIN'a konuştu. Erbaş, 'Sol görüşlüyüm, muhafazakar bir kitlem de oluştu' başlıklı röportajı ile kendi mahallesinde lince uğrayınca şu yazıyı paylaştı: 'Ben 1968'de devrim düşüncesiyle tanıştım. Böyle öleceğim. Ben 1968'de şiirler karalamaya başladım. Bu güzellikle öleceğim. Hayatım, öğrenci derneklerinden edebiyat dergilerine, demokratik kitle örgütlerinden sosyalist partilere, koşuşturmayla geçti. Böyle öleceğim. Ben, bu coğrafyanın her karışında ve pek çok farklı zeminde, kimseyi inançlarıyla, etnik kimliğiyle ayrıştırmadan şiirlerimi okudum.



'ONLAR ADINA UTANÇ DUYARIM'

Tek sözümde dünya görüşüme, yazdığım şiire hile yapmadım. Sol Haber Portalı'ndaki 'Şükrü Erbaş da düştü' haberine yanıt vermeyeceğim. Dünya dolusu sözüm var ve cümle kurmayı bilirim. Ancak bundan onlar adına utanç duyarım. O söyleşide söylediğim sözler, düşünceler; arkadaşların derneklerinde, kültürel yapılarında çok önceden söylediğim sözlerdi. Azıcık saygı, azıcık tutarlılık. Dilerim yapacağınız devrim, sizin dışınızdaki insanları da kucaklar! Söyleyecek başka sözüm yok.'

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