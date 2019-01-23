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şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştü. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 13:02
Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad'da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

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Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti
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