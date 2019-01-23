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Uzman Astrolog ile yorumları - Günlük Çarşamba | Astroloji

Uzman Astrolog ile Çarşamba için yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanılan ve astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan, bugün sizler için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, bugün sizlere ne gibi işaretler verecek? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz bugün size ne diyor? İşte, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:51
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 23 Ocak Çarşamba | Astroloji

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak da tanılan Uzman Astrolog Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugünün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 23 Ocak Çarşamba burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Zeynep Turan'ın "Dünya devleri devleşecek mi yoksa çöküşe mi geçecek?" hakkındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Astrogündem; Merkür-Chiron 60'lığı birbirine destek olan komşu ülkeleri gündeme getirebilir. Akademisyenlerle Siyasetçilerin karşı karşıya kaldığına şahitlik edebiliriz. Bugünden sonra Çin siyasi ve stratejik konularda büyük iş birlikleri yapılabilir.

KOÇ: İnişli çıkışlı duygular yaşayacağın bir gündesin. Ay'ın konumu seni daha da hassaslaştıracak. Bir yandan sevdiklerinin eğitim ve iş hayatını gözden geçirirken bir yandan da kendinle ilgili planlar yapacaksın. Bunları yaparken çok fazla kişiyle fikir alışverişi yapmamaya özen göstermeni öneririm.

BOĞA: Kariyerinde yeni aşamalardan geçtiğini düşüneceksin. Mevcut işinin yoğunluğu sebebiyle farklı bir iş arayışına girerken aceleci davranmamalısın. Şu anda yapacağın bir iş değişikliği ile ödemelerinde aksama olabilir. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, ödeme planlarıyla ilgili pürüzler yaşayabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 23 Ocak Çarşamba | Astroloji
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