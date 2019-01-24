‘Seninle aynı gemideyiz’

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayan piyanist Fazıl Say, günlerdir süren eleştiriler sonrası Instagram sayfasında açıklama yaptı. Önyargılı zihniyete ders gibi yanıt veren Say'ın yazısından bir bölüm şöyle:



'UMUTSUZ YAŞANMAZ'

'Benim attığım bu adım uzun yolun başlangıcı. Bana yönelttiğiniz suçlamaların büyük bölümü varsayım ve de irite edici olabilir. Kim ne kazanır bundan? Dostlar, bir küçük ışık gördüğümü anlatmak istiyordum umutlar gütmek adına. Umut bile edemeyeceksek, o zaman siz söyleyin; ne yapılması gerekir? Umut olmayan bir yaşam mı olur? Diyalog arayışı yanlış ise ne yapmak gerekir, siz söyleyin. Bu barış adımını atmış olduğum için eleştiri altında olmayı kabulleniyorum ama sorunların hepsine çare olmayı nasıl bana yüklersiniz? Saçma bu! Gereksiz bir vurdumduymazlık, hatta umuda olan inançsızlık. Ancak şunu da hatırlatmak isterim; toplum birbiriyle barışmak istiyorsa barışır, istemiyorsa barışmaz. Bu gerçeği çok net görüyoruz.' Say'ın paylaşımına sanatçılar da destek verdi.



NİLGÜN BELGÜN: 'Ben de bu ülkenin vatandaşı, bir kadın ve bir tiyatro sanatçısı olarak seninle aynı fikri paylaşıyorum.'



SELEN SERVİ: 'Söylediğiniz, yaptığınız ve olduğunuzla yan yanayız, aynı gemide.'



CEM DAVRAN: 'Yaptığın son derece doğru ve asil bir davranış. Lütfen kifayetsiz muhterislerin ruhunu zedelemesine izin verme. Bir tuğla daha koydun aydınlığımız için, sırf bu yüzden bile sonsuz saygı ve sevgiyle...'



FÜSUN ÖNAL: Senin, inandığın konulardaki çabaların, direnişli ve yolundan dönmeyen istikrarlı davranışların, umudunu yitirmeye başlamış insanlara ışık oldu. Güç verdin, örnek oldun. Sağ ol, var ol. Müzik evrensel bir dil olduğuna göre, evrensele doğru giden aydınlık günlerimiz hepimizin olsun.'



'TEK YOL DİYALOG KARŞILIKLI ANLAYIŞ'

Fazıl Say eleştirilere karşılık kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti: "Kendi mahallenin temiz kalmasını istiyorsan, başka mahallerinin de temiz kalmasına gayret sarf edeceksin. Önyargılar ile bir yere varamıyoruz. Benim gördüğüm tek yol diyalogdur, karşılıklı anlayışa kucak açmaktır. Başka yol biliyorsanız buyurun yazın."

BUGÜN NELER OLDU