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Uzun süre evliliklerinde problem olduğu konuşulan ve Chloe Loughnan,, evliliklerinde mutlu olduklarını ve bir problem olmadığını açıklayarak dedikodulara son vermişlerdi. Gözlerden uzak kalan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, dedikodulardan sonra görüntü vermemeye çalışıyor. , Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, hakkında sert yorumlar yaparken, şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Yeliz Yeşilmen'in Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yorumu...

Giriş Tarihi: 25.1.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 15:25
Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a sitem

2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, canlı yayında ile Chloe Loughnan'ı kızdıracak açıklamalar yaptı.

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Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a sitem
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