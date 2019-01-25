Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a sitem

Uzun süre evliliklerinde problem olduğu konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan,, evliliklerinde mutlu olduklarını ve bir problem olmadığını açıklayarak dedikodulara son vermişlerdi. Gözlerden uzak kalan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, dedikodulardan sonra görüntü vermemeye çalışıyor. Yeliz Yeşilmen, Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, hakkında sert yorumlar yaparken, şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Yeliz Yeşilmen'in Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yorumu...
Giriş Tarihi: 25.1.2019 15:16Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 15:25
Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, canlı yayında Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ı kızdıracak açıklamalar yaptı.