Eşim bana hayatını adadı ona müteşekkirim

'Keşke Aramasaydın' adlı yeni single'ı ile dikkat çeken Altay, GÜNAYDIN'a konuştu. Müziğin çağ atladığını dile getiren Altay, "Dijital dünya geleceğimiz" dedi.



Neden single çıkarmayı tercih ediyorsunuz?

Tüm dünyada durum bu, sistem o noktaya gitti çünkü dijital dünya çok ilerledi. Bu tabii CD satışını etkiliyor, belki CD satışı da bitecek. O yüzden single çıkarmak artık daha mantıklı. Bir de albümü alıyorsun, dinliyorsun ama bütün şarkıları beğenmiyorsun. Bundan sonra single olarak durmak yok, yola devam.



70'LERİN RUHU YOK



Müzik kanallarının kapanması sanatçıları nasıl etkiliyor?

Kral TV, bence diğer müzik kanallarının yapması gereken şeyi ilk yapan kanal oldu. Tabii ki işin ticari tarafını ben bilemem ama artık herkes dijital çağın içinde. Özellikle gençler, müziği dijital medyada dinliyor.



Türk halkı dijital dünyaya hazır mı?

Bence hazır, özellikle de Z kuşağı. Yeni şarkımızın tanıtımını da dijital medya üzerinden yaptık. Aslında müzikte çağ atlıyoruz. Çok eskiden çevirmeli telefonlar vardı, sonra tuşlu oldu, sonra kablosuz telefonlar derken cep telefonları geldi. Yani sürekli çağ atlıyoruz. Dijital ortam geleceğimiz.







Çağa ayak uydurmak önemli ama CD satışının bitmesi size nasıl yansıyacak? Teknoloji, sanatı öldürür mü sizce?

Sanat duygu işi ama artık çok hızlı tüketiliyor. 70'lerdeki, 80'lerdeki maneviyat yok. Gençler farklı büyüyor. Çocukları yemek yedirmek için bile ekranın önüne oturtuyorlar. Bence burada iş biraz da annelere, babalara düşüyor. Çocuklarını daha maneviyatı yüksek, daha sevgi dolu yetiştirmeliler.



Gelelim yeni şarkınıza....

Parça Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve Serdar Aslan'ın imzasını taşıyor ama sanki şarkıyı ben yazmış gibiyim; onların duygularıyla benim duygularım o kadar çok örtüşüyor ki... Ben de yazsam, böyle yazardım bu şarkıyı.



SAHNE ÖNCESİ YÜRÜRÜM



Konser maratonuna nasıl hazırlanırsınız?

Spor yapıyorum, işim olmadığı zaman erken yatarım. Opera eğitimi aldığım için şan egzersizlerine büyük önem veririm. Konser öncesi yürüyüş benim için çok önemli.



Sizi çok eskiden beri tanıyorum; çok duygusalsınız, tam bir aile babasısınız, eşiniz Gülsüm Hanım'a hâlâ aşıksınız...

Eşim Gülo benim şansım. O çok anlayışlı biri. Bir sanatçı ile beraber olan kişinin çok anlayışlı olması lazım. Bazen 10-15 gün eve uğrayamıyorum. Şarkı çıkalı 20 gün oldu, 10 gün hiç uyumadım. Gülo da benimle uyumuyor, benim duygularımı benimle yaşıyor. Başarılı olayım diye bana tüm hayatını adamış durumda, ona müteşekkirim. Eşim benim her şeyim. Zeynep kızımdan da çok memnunum.



Zeynep, eşinizin ilk evliliğinden olan kızı. Kendi çocuğunuz olsun ister miydiniz?

Hayır. Zeynep bana evlat sevgisini o kadar güzel yaşattı ki, 'Çocuğum yok' boşluğunu yaşamadım. Babalığı dolu dolu yaşıyorum.



OTOMOBİL İŞİ YAPTIM BATTIM KAFE AÇTIM İFLAS ETTİM



İşinize aşıksınız...

Evet, ölene kadar şarkı söyleyeceğim Allah nasip ederse. Şarkı söylemediğim zaman ben, ben olamam. Başka ne yapabilirim zaten. Yaptığım bütün işlerden zarar ediyorum. Otomobil işi yaptım, battım. Kafe açtım, iflas ettim. Şarkı söylemekten başka bir şey yapmam.



Hak ettiğinizi kazandığını düşünüyor musunuz?

Hamdolsun. Ben Zeytinburnu'nda büyüdüm. İlla 100 lira kazanmama gerek yok, 10 lira kazansam da 'Allah bereket versin' derim.

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