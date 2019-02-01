Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,75 izlenme oranı ve %28,74 izlenme payı, AB'de %11,22 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %25,58 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

ZÜLEYHA MÜJGAN'I KİMDEN KISKANIYOR?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine nefes nefese izlendi!

ESKİ DEFTERLER KAPANIYOR MU?

Talihsiz heyelan kazasından sağ salim kurtulan Demir Yaman, gözünü kırpmadan, kendi hayatı pahasına Adnan bebeği kurtarınca Züleyha'yla yakınlaştı. Karşılaştığı her zorluğa bebeği için katlanan Züleyha, bu hareket karşısında eski defterleri kapatacak mı?

Demir Yaman, iyileşmesi için elinden geleni yapan Müjgan Doktor'u konağa yemeğe davet etti. Adana'daki tek kadın şoför olduğunu sanan Züleyha, Müjgan Doktor'u da arabasıyla görünce içten içe kıskandı. Fakat Yılmaz ve Müjgan Doktor'u birlikte yemek yerken görünce gözleri dolan Züleyha, onu kimden kıskanıyor? Demir'den mi yoksa Yılmaz'dan mı?

Her Perşemebe milyonları ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #BirZamanlarAşk, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova 18. Bölüm tamam tek parça hemen izle!