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kapalı gişe

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Fazıl Say kapalı gişe
Türk Klasik Batı Müziği'nin en önemli temsilcisi Fazıl Say, önceki gece Metropol İstanbul'da sanatseverleri ağırlayan DasDas'ta sahneye çıktı. Biletleri tükenen konser, yaklaşık 900 kişi tarafından izlendi. Gerek Türkiye, gerekse dünya müzik arenasında pek çok ödüle sahip olan Say'ın piyanosundan yükselen melodiler, ana salonu dolduran dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Say, biletleri yoğun ilgi gören ve kısa sürede tükenen konserinde; Chopin, Beethoven ve Erik Satie gibi klasik müziğin ölümsüz isimlerinin bestelerine yer verdi. Ünlü besteci ve piyanist, kendi eserleri olan 'İzmir Suiti' ve 'Kara Toprak'ı da müzikseverlerle paylaştı. Say'ın 'İzmir Suiti'ni çaldığı sırada ve sonrasında salondan dakikalarca alkış yükseldi.
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Fazıl Say kapalı gişe
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