Herkes onu konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Reynmen deMuhsin Yazıcıoğlu gibi Sivaslı. Klipte, karlı havada düşen o malum helikopterin benzerine yer veriliyor. Klibin sonunda, Reynmen mezara girdikten sonra topraktan elini çıkarıyor ve 'Şehitler ölmez' mesajı veriyor. 'Beni arıyorlar, görenler var mı?' sözüyle, Yazıcıoğlu'nun dağda iki gün aranmasına atıfta bulunuluyor.Pekikimdir bu fenomen Reynmen? Gerçek adı Yusuf Aktaş. Tüm haber merkezleri peşinde ama kimseye röportaj vermiyor, asla konuşmuyor. Hakkında bilinenler ise kısıtlı. Reynmen, milliyetçi biri, tankların üzerinde poz veriyor, El Bab'da Türk askerini ziyaret ediyor, kazancının bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor.Klipte ülkücülüğün sembolü olan bir kurta yer verilerek, ülkücü Muhsin Yazıcıoğlu'na selam gönderildiği iddia ediliyor.