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Herkes onu konuşuyor

Tüm , 7 günde 53 milyon kez izlenen Derdim Olsun şarkısının klibini konuşuyor. Şarkıyı YouTube’da adıyla fenomen olan söylüyor. Klipte, BBP lideri merhum ’nun şehit olduğu helikopter kazasına göndermeler yapılıyor. Peki kim bu Reynmen?

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019
Herkes onu konuşuyor
O DA YAZICIOĞLU GİBİ SİVASLI
Reynmen de Muhsin Yazıcıoğlu gibi Sivaslı. Klipte, karlı havada düşen o malum helikopterin benzerine yer veriliyor. Klibin sonunda, Reynmen mezara girdikten sonra topraktan elini çıkarıyor ve 'Şehitler ölmez' mesajı veriyor. 'Beni arıyorlar, görenler var mı?' sözüyle, Yazıcıoğlu'nun dağda iki gün aranmasına atıfta bulunuluyor.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ
Peki kimdir bu fenomen Reynmen? Gerçek adı Yusuf Aktaş. Tüm haber merkezleri peşinde ama kimseye röportaj vermiyor, asla konuşmuyor. Hakkında bilinenler ise kısıtlı. Reynmen, milliyetçi biri, tankların üzerinde poz veriyor, El Bab'da Türk askerini ziyaret ediyor, kazancının bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor.

KURTLU GÖNDERME
Klipte ülkücülüğün sembolü olan bir kurta yer verilerek, ülkücü Muhsin Yazıcıoğlu'na selam gönderildiği iddia ediliyor.
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