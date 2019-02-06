Murat Başoğlu'nun o mesajı delil oldu!

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu hakkında koruma kararı çıkaran eski eşi Hande Bermek bir kez daha mahkemeye başvurdu. Bermek, Bodrum'daki evinde kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla Başoğlu'ndan şikâyetçi olmuştu. Bermek'in şikâyeti üzerine Başoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bermek bu davanın ardından bu kez de avukatı vasıtasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'ne yeni bir dilekçe verdi. Bermek dilekçesinde Başoğlu'nun oğulları Can'ı görme hakkının ertelenmesi veya kısıtlanmasını istedi.