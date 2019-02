Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı bana gurur veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de perşembe gecelerine damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fadik'i canlandıran Polen Emre, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. İlk dizisinin başarıya ulaşmasından mutluluk duyduğunu belirten Emre, çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.1991 Adana doğumluyum.İlkokulu, liseyi Adana'da okudum.Üniversite için İstanbul'da sinema ve televizyon eğitimi aldım. Okul bitince Adana'ya dönüp şehir tiyatrosuna katıldım. Ardından Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. Oradan da 'Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil oldum. Dizinin Adana'da çekilmesi, şive kullanılması benim için büyük şans.Müthiş bir şey, sonuçta benim ilk projem.Canlandırdığım 'Fadik' karakteri de çok sevildi. Türkiye'nin dört yanından inanılmaz güzel mesajlar alıyorum. Annemler, Ankara'ya gezmeye gitmişti, yanlarındaki iki kişi bizim dizi hakkında sohbet ediyormuş, çok mutlu olmuşlar.Çok güzel tepkiler alıyorum, beni gördüklerinde 'Aaa Fadik mi o?' diyorlar. Diziyi çok sevdiklerini söylüyorlar. "Yapma kız o kadar dedikodu" diye takılıyorlar bana. Yaptığım dedikodular yüzünden konakta yerlerde süründüğümde seyirci bayağı üzülmüştü.Hava değil de, bundan mutluluk duyuyorum.Bu diziden önce tiyatroda 'Asiye' diye bir karakteri oynamıştım, o rolümle de Adana'nın tiyatro izleyicisi beni çok sevmişti.Tanınmak şimdilik çok tatlı ve güzel geliyor.Aslında bana değil de, etrafımdakilere sormak lazım havaya girip girmediğimi.Dizinin her yayınlandığı gün tatlı bir heyecan içindeyim.Çekim temposundan dolayı hiçbir diziyi sağlıklı izleyemiyorum.Ancak gerek senaryo, gerek çekimler açısından artık Türk dizileri bir hayli başarılı.Bir oyuncu olarak bu durum bana gurur veriyor.Kendi dizilerinde veya filmlerinde olmayan etnik şeyler onlara çekici geliyor olabilir. Mesela biz 'Game of Thrones'u niye seviyoruz; bizim geçmişimizden farklı olduğu için.Böyle başarılı dizilerde rol almak isterim.Bu iş ilk dizim olduğu için deryamı genişletti.Bir sinema filminde rol almak ve yine değişik bir karakteri oynamak isterim.Filmleri takip etmeye çalışıyorum. En son 'Şampiyon'la Lady Gaga'nın filmini izledim; ikisini de çok beğendim. Boş vakitlerimizde genel ihtiyaçlarımızı hallediyoruz.Adana'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum.Gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var.Ama komedide Demet Akbağ çok başarılı.Hiçbir oyuncu rutin karakterleri canlandırmak istemez. Komedi olsun, dram olsun; bir rol oyuncunun üzerine yapışıp kalmamalı.Benim karakterim ise hem komediden, hem de dramdan izler taşıyor.Evet, değişik, çok nadir bulunan bir isim.Annem çok isteyip koymuş.Müzisyen olmak isterdim, şan geçmişim de var. Oyunculukta rolünüz gereği her mesleği deneyimleyebilmek ayrı bir güzellik.'Mozart in the Jungle', en sevdiğim dizilerden biridir. Onu izlerken 'Müzisyen değilim ama bir projede böyle bir müzisyeni oynayabilirim' diye düşünmüştüm.- Çılgın bir hayaliniz var mı? Önce çılgın olmayanından başlayalım; bir müzikalde oynamanın hayalini kuruyorum. Tiyatro çok çok ayrı bir dünya; çok çekici, çok gerçek ve onu müzikle gerçekleştirmek eminim enfes olur. Daha önce müzikli oyunlarda yer aldım ama tam kapsamlı bir müzikalde oynamayı çok isterim. Gelelim çılgın olanlara... Adrenalin çok seviyorum ve hiç korkmuyorum. Wingsuit uçuşu (havada düşüş hızını yavaşlatmak için geliştirilmiş bir kıyafet ile serbest uçmak) yapmak çılgınca olur.Eleştirilere gülüp geçmeyi öğrendim- Sosyal medya ile aranız nasıl? Önceden daha çok ilgimi çekerdi, şimdi çok iyi değil, sosyal medyada yaşamıyorum. Karakterimden dolayı yazılan bazı eleştirilere gülüp geçmeyi öğrendim ama duygusal olduğum için içten içe üzüldüğümü de fark ettim. Pek kullanmıyorum anlayacağınız sosyal medyayı. Ama Ekşi Sözlük'ü okumaya bayılıyorum.