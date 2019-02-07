Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 7 Şubat 2019 Perşembe | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 7 Şubat 2019 Perşembe günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat ayında neler oluyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 7 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE | ASTROLOJİ

Astrogündem; kavuşamayanları buluşturuyor gök kubbe! Ay-Satürn 60'lığının yanı sıra Neptün ile de kavuşum yapıyor. Çocuklar ve kadınların hukuksal haklarına vurgu yaparken, özelikle Azerbaycan'ı gündeme taşıyor. Venezüella'da yaşananların devamı gelecek diyor Chiron!

KOÇ: Ay, su burcunda hareket ediyor. Özel hayatın mutlu gidiyor. Ancak aynı anda birçok işle uğraştığın için sevdiğin kişiyi ihmal etmemeye dikkat etmelisin. Üzerindeki iş stresi yüzünden kırıcı ve suçlayıcı bir yaklaşım içinde, olabilirsin ancak gün senin için fırsatlarla dolu unutmamalısın.

BOĞA: Sevgilinle anlamsız bulduğun ama bir türlü çözmeye meyilli olmadığın bir küslük içinde olabilirsin. Hiç senin ruhuna uymayan bu tutumundan vazgeçmek için yaptığın plan herkesi kendine hayran bırakmana neden olabilir.

İKİZLER: Kendi istek ve beklentilerine göre gününü şekillendirmek isteyebilirsin. Duygusal açıdan karışıklığa düşmen kendini adadığın hedefler açısından kolay olabilir. Çok farklı ve radikal kararlar alabilirsin, gizli ve içsel bir biçimde ilerlemek ve ilgi duyduğun kişiye yaklaşmak arzusu içinden kalmanı sağlayabilir.