Radyo tiyatrosu 60 ses ve 40 karakterle sahneye taşındı

BUGÜN NELER OLDU

Ben çok yetişemesem de büyüklerimden çok duydum... Televizyonun olmadığı, yaygınlaşmadığı dönemde, radyo tiyatrosu çok büyük önem taşırmış.Konu komşu radyonun olduğu eve gidip 'geçilen' ajansları dinlermiş. Tabii sadece ajans değilmiş kulak verilen; tiyatrolar da büyük ilgi çekermiş.Birbirinden değerli tiyatro sanatçıları radyolardan evlere ulaşırmış.Tiyatro Ak'la Kara da, buradan hareketle radyo tiyatrosunu farklı bir konseptle sahneye taşıdı. Jules Verne'in '80 Günde Devrialem' adlı eserinden yola çıkılan 'Radyatro Show' adlı gösteride, efektler ve müzikler de oyuncular tarafından yapılıyor. Bu oyunu dünyadaki diğer örneklerinden ayıran unsur da bu. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun; 40 farklı karaktere bürünerek 60 farklı aletle ses çıkarıyorlar.Bu aletler arasında küvet de, bisiklet de, mangal teli de, balon da, ütü de var. Dikiş makinesinden tramvay sesi, balondan martı sesi, kibrit kutusundan dört nala koşan at sesi çıkarılan oyunda, farklı seslerle 80 günlük yolculuk tamamlanıyor.Oyuncular için zor ve yorucu olan bu şov, seyirci için oldukça ilginç bir deneyime dönüşüyor. Gözünüzü kapattığınızda dinleyebileceğiniz, açtığınızda izleyebileceğiniz ilginç bir şov.Geçtiğimiz akşam galası yapılan oyun; 16 ve 24 Şubat'ta sahnelenecek.ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları, bu yıl 31'inci kez yapılıyor. 14 farklı etkinliğin yapılacağı buluşmalar; İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun dokuz sezondur kapalı gişe oynayan oyunu 'Profesyonel'le 12 Şubat'ta başlayacak. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in başrolünü paylaştığı oyuna ilgi yine çok büyük. Buluşmaların bir sonraki konuğu; 14 Şubat'ta, Sermet Yeşil'in tek başına rol aldığı 'Kör Baykuş' oyunu olacak. Tiyatroadam'ın iddialı oyunu 'Meçhul Paşa' 18 Şubat'ta, Duru Tiyatro'nun 'Yüzleşme' adlı oyunu ise 26 Şubat'ta sahnelenecek. Çocukların da unutulmadığı tiyatro buluşmalarında, 3 Mart'ta, Barış İçin Müzik Orkestrası'nın sahneye çıkacağı 'Neşeli Pazarlar' adlı etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler 15 Nisan'a kadar devam edecek.Yıllarca taş fırın erkeği olarak anılan Tamer Karadağlı, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesinde. Tiyatro Sahnekarlar'ın 'İkinin Biri' adlı oyununda sahneye çıkacak olan Karadağlı'ya; Zeyno Gönenç, Sefa Zengin, Zuhal Yalçın ve Volkan Severcan eşlik edecek. Hükümette görevli bir bakan yardımcısının, eşiyle birlikte geldiği otelde çapkınlık yapmaya kalkışmasıyla yaşanan olayları konu alan Ray Cooney'nin oyununu Bora Severcan yönetiyor. 21 Şubat'ta prömiyer yapacak olan oyunun kostümlerinde Levon Kordonciyan imzası var.