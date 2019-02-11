New York ’ta çifte heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Modacı Hakan Akkaya, bu yıl New York Fashion Week'te iki heyecan birden yaşıyor. Akkaya'nın dün Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle gerçekleşen Glam Rock defilesinde Çağla Şıkel ve Didem Soydan podyuma çıkarak ünlü modacının tasarımlarını tanıttı. Yarın ise Akkaya koçluğundaki genç tasarımcılar Buket Ozkalfalar Barut, Gökhan Ildeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu; Turkish Karma adlı defilede tasarımlarını tanıtacak. Defileye Rihanna'nın yakın dostu Sky Days de katılacak. Akkaya ve Sky Days, geçtiğimiz günlerde New York'ta basına poz vermişti.