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Dünyaca ünlü modacı ve şarkılarıyla dünyaya seslendi

Dünyaca ünlü modacı , Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle 'te düzenlenen Glam- Rock adlı defilesiyle Türk tekstilinin büyüklüğünü dünyaya kanıtladı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019
Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya Barış Manço ve Zeki Müren şarkılarıyla dünyaya seslendi

Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week'te düzenlenen Glam- Rock adlı defilesiyle Türk tekstilinin büyüklüğünü dünyaya kanıtladı.

Akkaya'nın 180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında, 40 yabancı top modelle birlikte Çağla Şıkel ve Didem Soydan da podyuma çıktı.

Daha önce de New York Fashion Week defilelerinde Türk müziğine yer veren Akkaya, bu alışkanlığını bozmayarak Barış Manço'nun 'Dönence' ve Zeki Müren'in 'Yaralı Gönlüm' şarkılarıyla dünyaya seslendi.

Uluslararası basının da ilgi gösterdiği defilede, yabancı gazeteciler Akkaya ile röportaj yaptı.

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Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya Barış Manço ve Zeki Müren şarkılarıyla dünyaya seslendi
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