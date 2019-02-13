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: Bir daha öyle gol yemem

, geçtiğimiz aylarda ’la yazışmalarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuştu: “14 yıllık evlilikten sonra geri dönünce kazalara uğradım. O esnada dünya değişmiş. Bir daha öyle gol yemem. Genç sevenlerim, beni kısa sürede sosyal medya konusunda eğitti. Bir kadının bu mesajları göstermesi, kendisini rencide edecek bir şey.”

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Mustafa Sandal: Bir daha öyle gol yemem

Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün bir programda özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. TRT Müzik'teki 'Müzik Dünyası'na katılan Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la ilgili "Yolumuz uzun olur inşallah. Birbirimizi tanıyıp ilişkimizi geliştirme aşamasındayız" dedi.
Sandal, geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya düşen Ceren Hindistan'la olan yazışmalarıyla ilgili de ilk kez konuştu: "Ben 14 sene sonra geri dönünce sosyal medyada kazalara uğradım. O esnada dünya değişmiş. Bizim zamanımızda flört edersin, konuşursun; öyleydi işler. Screenshot yapıp onu sağda solda yayınlatacakları aklıma bile gelmezdi. Bir kadının bunu yayınlatması da bence kendisini çok rencide eden bir durum."

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Mustafa Sandal: Bir daha öyle gol yemem
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