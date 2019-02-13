Mustafa Sandal: Bir daha öyle gol yemem

Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün bir programda özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. TRT Müzik'teki 'Müzik Dünyası'na katılan Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la ilgili "Yolumuz uzun olur inşallah. Birbirimizi tanıyıp ilişkimizi geliştirme aşamasındayız" dedi.

Sandal, geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya düşen Ceren Hindistan'la olan yazışmalarıyla ilgili de ilk kez konuştu: "Ben 14 sene sonra geri dönünce sosyal medyada kazalara uğradım. O esnada dünya değişmiş. Bizim zamanımızda flört edersin, konuşursun; öyleydi işler. Screenshot yapıp onu sağda solda yayınlatacakları aklıma bile gelmezdi. Bir kadının bunu yayınlatması da bence kendisini çok rencide eden bir durum."

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