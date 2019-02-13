Biletimi izinsiz aldı

AZERİ KANALINDA SÖYLEDİ

Deniz Seki, Hayat İki Bilet adlı şarkısını kendisinden izinsiz olarak TV kanallarında seslendiren Azeri şarkıcı Saide Dadaşova'yı savcılığa şikayet etti. Ünlü şarkıcı, şikayet dilekçesinde şarkısının habersiz kullanılmasıyla manevi haklarına tecavüz edildiğini ifade etti.



TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma başlatan İstanbul Fikri Sinai Soruşturma Bürosu, Dadaşova'nın şarkıyı ARB isimli Azeri kanalında söylediğini tespit etti. Ancak savcılık, Seki'nin mahkemeye başvurması gerektiğini ve bu suçun cezai bir yaptırımı olmadığını belirtti. Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.



'AŞK, GİRDAP GİBİ KENDİNE ÇEKER'

Deniz Seki, bir dergi için aşka dair duygularını kaleme aldı. Seki, "Aşk sizi girdap gibi kendine çeker. Sezen Aksu'nun dediği gibi, 'kalbi olanlar kurtulamaz aşktan'... O seven kalbi de öyle kolay kolay susturamazsınız" dedi.

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