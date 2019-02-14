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Alişan ve Buse Varol doğum sonrası Burak'ın yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alişan ve Buse Varol'un oğlu...
Alişan’ın eşi Buse Varol doğum yaptı. Dün Altunizade Acıbadem’de dünyaya gelen bebeğe, Burak ismi verildi. Bebek, 4 kilo 265 gram doğdu. Doğuma Alişan da girdi. Büyük heyecan yaşayan çift, doğum sonrası gelen tebrikleri kabul etti. Çiftin dostları, hastaneye akın etti. Alişan bugün sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa ''Allah'ım sana şükürler olsun mucizeni bize de yaşattığın için. 14 Şubat hediyemizi 1 gün önce aldık. Dün geceden beri öyle tarifsiz duygular yaşıyorum ki, anlatması imkansız. Bu duyguları bana yaşatan önce Allah'ıma sonsuz şükürler ediyorum, sonra da hayatıma girdiği günden beri her günümü ayrı güzelleştiren sevdiğim karıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım, sevgililer günümüz kutlu olsun'' ifadelerini düştü.